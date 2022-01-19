Загадочный смартфон Huawei 5G с брендингом TD Tech появился на TENAA

Huawei больше не является крупным игроком на рынке смартфонов из-за санкций США. Однако компания до сих пор не ушла из отрасли. Она до сих пор продолжает выпускать телефоны под собственной торговой маркой, также Huawei работает с другими компаниями над продажей телефонов посредством лицензирования. TD Tech является одним из многих лицензиатов аппаратных продуктов Huawei.

Загадочный смартфон Huawei 5G с брендом TD Tech появился в Интернете с номером модели AVA-PA00. К сожалению, в списке TENAA ничего об этом пока не сказано. В начале ноября 2021 года в Китае официально поступил телефон под названием TD Tech N8 Pro. Это устройство представляет собой не что иное, как переименованный HUAWEI nova 8 Pro 5G. Через несколько дней после этого стало известно, что TD Tech будет выпускать под своим брендом почти все продукты Huawei, включая смартфоны, планшеты, носимые устройства и смарт-телевизоры. Примерно в то же время на сайте сертификационного агентства 3C появилась версия TD Tech HUAWEI Mate40E 5G с номером модели TDT-MA01.
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