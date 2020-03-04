Заказываем смартфон через интернет-магазин

2020-03-04, Автор - Ramil; [93]

Зачем куда-то ходить, искать смартфон или аксессуар для мобильного устройство. Сейчас все можно покупать через интернет-магазины. Такую услугу предлагает недорогие смартфоны в интернет-магазине. Компания уже более 11 лет на рынке.

Что вы получаете

Интернет-магазин предлагает широкий ассортимент разнообразной электроники, включая мобильные устройства и аксессуары к ним. Магазин сотрудничает с известными брендами, такими как Samsung, Xiaomi, Meizu, Sony, Apple, Huawei, LG, Nokia и другими. Разнообразие цен и продукции удовлетворяет запросы любых покупателей. Интернет-магазин очень информативен, в каталоге вы найдете то, что ищете. Карта сайта предлагает фильтрацию по производителю, характеристикам и сравнить несколько моделей. просмотреть отзывы и обзоры оставленные другими пользователями. Представители ведут активность в социальных сетях. Где выкладывают новости, акции и розыгрыши призов. Отвечают на вопросы пользователей и прислушиваются к ним, чтобы стать лучше.

Оплата и доставка

В интернет-магазине можно провести оплату наличными либо картой. Адреса пунктов выдачи товаров расположены в городах: Москва, Тула, Воронеж, Курск, Краснодар, Тверь, Липецк, Ярославль, Нижний Новгород и Самара. Магазин также предлагает доставку в другие регионы, для этого необходимо связаться с менеджером и уточнить подробности. Они расскажут про сроки и стоимость доставки в ваш регион.

Что мы предлагаем

Магазин предоставляет расширенную гарантию 3 года, а также дополнительную гарантию (сервисное обслуживание). В соответствии с законами "О защите прав потребителей" магазин вернет деньги за приобретенный товар ненадлежащего качества. Обмен и возврат возможен в течении 14 дней с момента покупки. У интернет-магазина есть сервисные центры, куда вы можете обратится в случает неисправности или поломки.

Интернет-магазин Quke.ru предлагает партнерскую программу для YouTube блогеров, а также проводятся различные акции, распродажи и розыгрыши призов. Имеется партнерская программа для Web-мастеров.


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