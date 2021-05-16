Zalman представила башенный кулер CNPS10X Performa Black

Zalman рада представить башенный кулер CNPS10X Performa Black выполненный полностью в черном исполнении.

Кулер оснащается новым 135 мм вентилятором скорость вращения которого составляет от 700 до 1500 об/мин. Он работает тихо, уровень шума при максимальных оборотах всего 27 дБА.

Радиатор CNPS10X Performa Black изготовлен из алюминия. Четыре тепловые трубки толщиной 8 мм непосредственно контактируют с процессором. Заявленный TDP 180 Вт. Высота кулера с установленным вентилятором 155 мм.

Башенный кулер поддерживает настольные разъемы AM4, LGA1200, LGA115x и LGA2066.

Стоимость кулера CNPS10X Performa Black компания Zalman не раскрыла.