Zalman запускает систему жидкостного охлаждения серии Reserator 5

Компания Zalman возрождает серию Reserator представив жидкостные кулеры для процессора Reserator 5.

Модельный ряд представлен моделями Z24 Black (240 мм), Z24 White (240 мм), Z36 Black (360 мм) и Z36 White (360 мм).

Серия разработана самой компанией Zalman. В продуктах используется запатентованная конструкция насоса с двумя лопастями для большего потока охлаждающей жидкости. Насос вращается со скоростью в диапазоне от 1000 до 2100 об/мин. Кроме того, водоблок оснащен светодиодами RGB.

В комплектацию входят 120 мм вентиляторы SF120 с подшипниками EBR. Максимальная скорость вращения составляет 2000 об/мин.

Zalman Reserator 5 Z24 Black, Z24 White, Z36 Black и Z36 White поддерживают сокеты AM4, LGA1200, LGA115x и LGA2066.

Ожидается, что серия Reserator 5 поступит в продажу в конце месяца.
Комментарии и отзывы Zalman Reserator 5 Z24 Black, Z24 White, Z36 Black и Z36 White
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