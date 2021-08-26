Zalman запускает систему жидкостного охлаждения серии Reserator 5

Компания Zalman возрождает серию Reserator представив жидкостные кулеры для процессора Reserator 5.

Модельный ряд представлен моделями Z24 Black (240 мм), Z24 White (240 мм), Z36 Black (360 мм) и Z36 White (360 мм).

Серия разработана самой компанией Zalman. В продуктах используется запатентованная конструкция насоса с двумя лопастями для большего потока охлаждающей жидкости. Насос вращается со скоростью в диапазоне от 1000 до 2100 об/мин. Кроме того, водоблок оснащен светодиодами RGB.

В комплектацию входят 120 мм вентиляторы SF120 с подшипниками EBR. Максимальная скорость вращения составляет 2000 об/мин.

Zalman Reserator 5 Z24 Black, Z24 White, Z36 Black и Z36 White поддерживают сокеты AM4, LGA1200, LGA115x и LGA2066.

Ожидается, что серия Reserator 5 поступит в продажу в конце месяца.