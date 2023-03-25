Замена экрана в Huawei Mate X3 обойдется в $760

Компания Huawei объявила цены на комплектующие для ремонта представленных вчера флагманских смартфонов P60, P60 Pro, P60 Art и Mate X3. Итак, цена гибкого экрана для складного Mate X3 обойдется в 760 долларов и это без учета стоимости работы. Дисплеи для P60, P60 Pro и P60 Art оценены в 335, 365 и 395 долларов соответственно. За системную плату Huawei P60 придется заплатить 445 долларов, для Huawei P60 Pro – 630 долларов, Huawei P60 Art – 880 долларов, а для Mate X3 – 760 долларов.

Напомним, что оцененный в 1900 долларов Huawei Mate X3 характеризуется поддержкой двухсторонней спутниковой связи Beidou, 7,85-дюймовым внутренним экраном LTPO с разрешением 2496:2224 и частотой обновления 120 Гц, 6,4-дюймовым внешним дисплеем с разрешением 2504:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (имеется оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 12 Мп (5-кратный зум), фронтальной камерой разрешением 8 Мп, платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 без поддержки сетей 5G, от 256 ГБ до 1 ТБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4800 мАч, поддержкой 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок и толщиной в разложенном состоянии 5,3 мм.