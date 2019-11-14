Заменить гибкий экран на Motorola Razr будет стоить всего $ 299

Гибкая панель - это самая дорогая деталь в мире смартфонов для конечного пользователя. Заменить хрупкий экран на Samsung Galaxy Fold можно по цене $ 599.

Компания Motorola извлекла урок из неудачного опыта Samsung и ввела обнадеживающую политику для всех тех потенциальных покупателей, которые беспокоятся о долговечности. Стоимость ремонта его гибкого дисплея составляет всего $ 299, если дисплей по какой-либо причине поврежден.

“Для дефектов дисплея, возникающих при нормальном использовании, мы предлагаем бесплатно отремонтировать или заменить устройства в соответствии с нашей стандартной гарантийной политикой. Для всех других услуг, необходимых для обстоятельств, которые выходят за рамки гарантийных или рекламных условий, потребители могут заменить дисплеи за $ 299.”