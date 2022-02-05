Замену оборудования Huawei и ZTE в США оценили в 5,6 млрд долларов

Ориентировочная стоимость замены оборудования Huawei и ZTE в сетях США существенно увеличилась. В пятницу председатель Федеральной комиссии по связи (FCC) Джессика Розенворсел сообщила Конгрессу, что провайдеры подали заявку на возмещение 5,6 млрд долларов за «копирование и замену» оборудования, которое правительство США считает небезопасным. В сентябре 2020 года FCC подсчитала, что усилия обойдутся в 1,8 миллиарда долларов, а в декабре 2020 года Конгресс выделил на эти усилия около 1,9 миллиарда долларов. Но журналист информационного издания Rosenworcel заявил в пятницу в своей публикации, что FCC получила более 181 заявку от операторов связи, которые разработали планы по удалению и замене оборудования в своих сетях, представляющего угрозу национальной безопасности.

Стоит напомнить, что программа возмещения расходов на цепочку поставок была запущена после того, как спецслужбы выразили обеспокоенность по поводу того, что операторы связи строят свои сети 5G с помощью оборудования китайских компаний, таких как Huawei. FCC под руководством бывшего председателя Аджита Пая заявила, что ZTE и Huawei представляют собой угрозу национальной безопасности, более или менее блокируя телекоммуникационные компании от покупки оборудования у них. Но к тому моменту некоторые операторы уже купили и установили оборудование, а более мелкие телекоммуникационные компании заявили, что не смогут нести затраты на замену (тем более, что главным преимуществом китайского оборудования была его низкая стоимость по сравнению с другими провайдерами).
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