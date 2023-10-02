Западные журналисты опубликовали распаковку Google Pixel 8

Релиз смартфона Pixel 8 совсем близок, но кто-то уже успел получить грядущие смартфоны компании Google — вероятно, речь идёт про пользователей, которые снимают обзоры для YouTube и прочих платформ. Например, канал PBKreviews опубликовал полноценную распаковку для смартфонов для Pixel 8 и 8 Pro, а также кратко продемонстрировал дизайн этого гаджета. Ещё авторы канала PBKReviews показали экран блокировки на обоих устройствах, продемонстрировав, что оба смартфона будут оборудованы таким же сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей, как и их предшественники. Учитывая репутацию Google в плане утечек информации, неудивительно увидеть видеоролик с распаковкой заранее перед презентацией гаджетов — видимо, компания ошиблась в цепочке поставок или отправила смартфон на обзор слишком рано.

При этом стоит напомнить, что за последние несколько недель уже было множество утечек относительно линейки смартфонов Pixel 8, некоторые из которых, по-видимому, даже исходили от самой компании Google. На данный момент сливы информации указывают на то, что Pixel 8 Pro с 6,7-дюймовым экраном будет иметь улучшенный модуль камеры, включая 50-мегапиксельный широкоугольный объектив, 48-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив с макрофокусировкой и 48-мегапиксельную камеру с 5-кратным зумом. Также будет датчик температуры тела, который позволит быстро оценить данный параметр, но пока что нет данных о том, будет ли устройство поддерживать функцию по всему миру.