Запуск Google Pixel 4a отложен до 13 июля

Компания Google планирует представить смартфон Pixel 4a 13 июля в двух цветовых вариантах, черном и синем. Pixel 4a изначально планировалось представить в мае, но Google перенес его на июнь.

Google Pixel 4a готов к выпуску, но производитель решил перенести дату запуска на основе анализа рынка. Спрос на смартфоны резко упал в первом квартале года из-за пандемии Covid-19, и Google надеяться увидеть лучшие продажи по сравнению с июнем. Запуск Pixel 5 также, вероятно, будет отложен.

Ожидается, что Pixel 4a будет получит 5,8-дюймовый дисплей, Qualcomm Snapdragon 730, 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. Pixel 4a не поддерживает сети 5G. Смартфон будет питаться от аккумулятора емкостью 3 080 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. В качестве ОС выступит чистый Android 10. Стоимость смартфона будет начинаться от $ 349.