Запуск Google Pixel 5a откладывается из-за нехватки чипов

Смартфон Google Pixel 5a официально подтверждён как, но окончательная дата запуска до сих пор неизвестна. Кроме того, производитель сообщил, что устройство будет выпущено в конце этого года. Одной из причин переноса запуска является нехватка чипов. Проблема с поставками связана прежде всего с пандемией. Такую проблему испытывают и другие производители смартфонов, такие как Xiaomi и Samsung.

Дизайн Google Pixel 5a, схож с моделью предыдущего поколения. По некоторым данным, смартфон будет оснащен чипом Snapdragon 765G, OLED-дисплеем 6,2 дюйма. Ожидается, что устройство получит сенсор Sony IMX800. Емкость аккумулятора составит 4000 мАч. Ожидается конфигурация со 128 ГБ встроенной памяти и более. Более подробная информация будет доступна ближе к релизу.
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