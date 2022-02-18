Запуск Honor Earbuds 3 Pro в Китае запланирован на 28 февраля

Honor Earbuds 3 Pro также будут представлены на мероприятии Mobile World Congress, 28 февраля. Honor объявила, что наушники будут первыми в мире, оснащенными датчиком температуры. Также рекламируется флагманское качество звука и поддержка активного шумоподавления.

В настоящее время мало что известно о Honor Earbuds 3 Pro с точки зрения технических характеристик и функций, а также сведений о ценах и доступности. Но тизер демонстрирует его дизайн, который очень похож на наушники Honor Earbuds 2 SE. Ожидается, что Honor Earbuds 3 Pro будут оснащены некоторыми расширенными функциями, такими как режим с малой задержкой, сенсорное управление, несколько аудиорежимов, интеллектуальное обнаружение уха, аккумулятор с длительным сроком службы и поддержка быстрой зарядки.