Запуск Nokia 9 PureView отложен

Компания HMD Global откладывает запуск Nokia 9 PureView из-за проблем с качеством конфигурации камеры. Ее производственный партнер, Foxconn, также столкнулся с проблемами в разработке системы камер.

Предстоящий телефон Nokia 9 может стать первым в мире с пятью задними камерами и первым телефоном HMD Global с фирменным знаком PureView. Директор по маркетингу HMD Global Бритта Гербрахт, в недавнем интервью сообщила, что компания хочет сосредоточиться на качестве следующей «топ-модели», а пока оно не достигло необходимого уровня. Компания надеется, что новинка станет популярным продуктом, а залогом этого станут ряд интересных функций, которые она предложит.

Nokia 9 Pureview будет иметь пять камер шестиугольной формы, в которые также входит двухтональный светодиодный модуль вспышки. По слухам, у телефона 5,9-дюймовый QHD-дисплей с защитным 3D-стеклом, встроенный датчик отпечатков пальцев, стеклянная крышка для поддержки беспроводной зарядки, USB Type-C, Android 9.0, Qualcomm Snapdragon 845 и аккумулятор емкостью 4150 мАч. Ранее сообщалось, что Nokia 9 PureView будет быть представленным вместе с Nokia 8.1 на мероприятии в Дубае.