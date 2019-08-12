Запуск OnePlus 7T Pro

Согласно твиту Макса Дж. OnePlus 7T Pro будет запущен 15 октября, что соответствует предыдущим запускам. OnePlus 6T был запущен в октябре , тогда как OnePlus 5T был запущен в ноябре и OnePlus 3T был запущен в ноябре . Таким образом, график запуска в октябре-ноябре не является неожиданным. Если вам интересно, куда исчез OnePlus 4T, OnePlus следует китайским традициям, где число 4 считается несчастливым, и поэтому в следующем году оно перешло непосредственно от OnePlus 3T к OnePlus 5. в последовательности.

Утечка даты запуска OnePlus 7T Pro следует за двумя утечками живого изображения с прошлой недели. В первом мы увидели, что смартфон имеет дизайн, почти идентичный OnePlus 7 Pro . Первая утечка показала смартфон с фронта, а дисплей был замечен изогнуты по краям, точно так же как OnePlus 7 Pro. Смартфон не имеет зазубрин на дисплее, его наклон также будет иметь всплывающую селфи-камеру, как и его предшественник.

Вторая утечка показала OnePlus 7T Pro спереди и сзади. Из этих изображений не было получено ничего нового, хотя на задней панели была изображена тройная задняя камера, очень похожая на OnePlus 7 Pro. В любом случае ожидается, что OnePlus 7T Pro будет работать на SoC Qualcomm Snapdragon 855 Plus, так как основное отличие между ним и OnePlus 7 Pro - на базе Snapdragon 855 SoC. Ожидается, что другие спецификации будут очень похожи.