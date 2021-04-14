Запуск POCO M3 Pro 5G в Индии близок...

Смартфон POCO M3 Pro 5G может скоро появится в Индии в ближайшее время, поскольку смартфон с номером модели M2103K19PG получил сертификацию BIS и FCC.

Сертификационные документы показывают, что POCO M3 Pro 5G будет представлять собой ребрендинг Redmi Note 10 5G, который недавно был выпущен на мировые рынки с тем же номером модели M2103K19G. А сертификация BIS подтверждает, что запуск POCO M3 Pro India не за горами, хотя точная дата запуска неизвестна.

Также ожидается, что телефон получит поддержку быстрой зарядки 22 Вт, Bluetooth 5.1, поддержку сети 5G и фирменную оболочку MIUI 12 из коробки.