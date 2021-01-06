Запуск Xiaomi Mi 11 Lite ожидается в конце марта

Стало известно, что Mi 11 Lite может быть среди девяти новых телефонов, которые Xiaomi планирует выпустить в начале 2021 года.

Новое видео, в котором рассказывается о спецификациях Mi 11 Lite 4G, появилось на вьетнамской учетной записи YouTube под названием The Pixel.

Ролик показал Xiaomi Mi 11 Lite в двух цветовых вариантах: черный и синий. Рендеры, предоставленные в ролике предполагают, что у смартфона Mi 11 Lite плоский дисплей с дырочкой. Модуль камеры квадратной формы на задней панели выглядит как простая версия корпуса камеры, доступного на Mi 11.

Xiaomi Mi 11 Lite вероятно всего получить дисплей с частотой обновления 120 Гц с разрешением экрана Full HD+. В видео также упоминается, что Mi 11 Lite имеет 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти. Возможно за производительность будет отвечать процессор Snapdragon 732G. Задней камеры включает 64-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную вторичную линзу и 5-мегапиксельную.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 11 Lite
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