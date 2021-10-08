Запуск наушников OnePlus Buds Z2 намечен на 13 октября

Buds Z2 будет поставляться в красно-белой розничной коробке, которая включает в себя кабель для зарядки, запасные амбушюры и глянцевый зарядный чехол Buds Z2.
На розничной коробке видна этикетка, которая подтверждает, что в зарядный футляр будет встроен аккумулятор емкостью 520 мАч, который обеспечит время воспроизведения 31 час. Также наушники будут иметь степень защиты IP55, Bluetooth 5.2, Dolby Atmos и быструю зарядку, которая обеспечит пять часов воспроизведения музыки с 10-минутной зарядкой.