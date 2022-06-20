Зарядка мощностью 200 Вт полностью заряжает iQOO 10 Pro до 100% всего за 12 минут

Производители смартфонов продвигают технологии быстрой зарядки для своих устройств, например OnePlus 10T и Realme Neo GT, предлагают быструю зарядку мощностью 150 Вт, но грядущий iQOO 10 Pro вскоре опередит их предлагая быструю зарядку мощностью 200 Вт. Технология быстрой зарядки мощностью 200 Вт должна зарядить аккумулятор смартфона iQOO 10 Pro на 100 % всего за 12 минут.

Напомним, что iQOO 10 Pro будет оснащен экраном 2K LTPO с поддержкой частоты обновления 120 Гц и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Он также будет оснащен мобильной платформой Snapdragon 8 Plus Gen 1 и основной камерой на 50 Мп. Новая серия смартфонов iQOO 10, в которую войдут как минимум две модели будет представлена этим летом.