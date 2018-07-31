Зарядку Samsung Wireless Charger Duo уже продают в России

Уже 9 августа компания Samsung представит флагманский смартфон Galaxy Note 9, свежие утечки о котором появляются каждый день. Однако на мероприятии будут представлены и различные аксессуары, одним из которых является беспроводная зарядная станция Samsung Wireless Charger Duo. С ее помощью можно одновременно заряжать два смартфона или смарфон и новые умные часы Galaxy Watch, которые также будут представлены 9 августа. Несмотря на то, что официальный анонс зарядки состоится через 10 дней, ее уже можно купить в одном из фирменных салонов Samsung в Москве. В подтверждение источник приводит фото устройства с модельным номером N6100. Его цена составляет 6 990 рублей.