Зарядку для Xiaomi Mi 11 можно купить за 1 цент

Еще до выхода Xiaomi Mi 11 стало известно, что в комплекте поставки не будет адаптера питания. Позже было объявлено, что в течение небольшого количества времени пользователи смогут приобрести комплект с зарядкой по цене обычного издания. Сегодня китайские пользователи, заказавшие стандартную версию смартфона, выяснили у службы поддержки Xiaomi, что они могут получить адаптер питания мощностью 55 Вт и кабель USB-C за… 1 цент. Если верить источнику, предложением можно воспользоваться в течение одного месяца. Вероятно, имеется в виду 30 дней с начала продаж смартфона, а не с момента его покупки. Цена Xiaomi Mi 11 в версии на 8/128 ГБ памяти составляет 610 долларов.