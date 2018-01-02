Засветился смартфон Sharp FS8015

Смартфон Sharp FS8015, появится уже в этом году и совсем скоро желающие смогут преобрести новинку. Будут доступны версии с ОЗУ в объеме 4 и 6 Гб, ПЗУ - 64 и 128 Гб. Габариты изделия: 7,98 х 74 х 148 мм при массе 167,4 грамма.В сердце девайса расположилась однокристальная платформа с 8-ядерным 2,2-гигагерцевым чипом (предположительно, это Snapdragon 630 или 660 от Qualcomm). Разрешение экрана почти в 6 дюймов по диагонали (2:1) составляет 2160 х 1080 точек. Имеются сдвоенная основная (13 +12 Мп) и 16-мегапиксельная лицевая камеры, аккумуляторная батарея на 3100 мА/ч, дактилоскопический датчик.