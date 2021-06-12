Zeiss и Vivo будут создавать смартфоны вместе

Zeiss Group, немецкая компания, производящая оптическую электронику и оптическую продукцию, теперь стремится расширить свое присутствие на рынке мобильной связи, поскольку спрос на технологии обработки изображений растет. Немецкая компания известна производством линз для очков, биноклей и линз для фотоаппаратов. Стремясь еще больше расширить свое присутствие на рынке камер для смартфонов, Zeiss China, местная дочерняя компания, заключила партнерские отношения с китайским производителем смартфонов Vivo и выпустила телефоны серии Vivo X60. А ещё Максимилиан Фоерст, президент и управляющий директор Zeiss China, говорит, что компания привержена развитию мобильных технологий обработки изображений, поскольку видит большой потенциал на чрезвычайно динамичном рынке.

Теперь Vivo и Zeiss также создают совместную программу исследований и разработок, которая будет известна как Vivo ZEISS Imaging Lab. Она будет сосредоточена на разработке инновационных решений для мобильных технологий обработки изображений. Кроме того, программа будет контролировать совместную разработку и совместное проектирование оптических компонентов, которые будут использоваться на флагманах Vivo. Это, теоретически, позволит производителю выйти на новый уровень качества съёмки, что на самом деле очень даже весомое преимущество — большинству пользователей качество снимков даже важнее, чем производительность процессора или диагональ дисплея.
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