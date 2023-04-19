Зелёный Xiaomi 13 Ultra показали на фото

В сети появились фотографии комплекта, предназначенного для представленного вчера смартфона Xiaomi 13 Ultra. Комплект включает чехол из нанокожи, кольцо-переходник для светофильтра с резьбой 67 мм и беспроводную ручку для более удобного хвата, которая получила двухступенчатую кнопку для фокусировки и спуска затвора. В Китае данный набор оценен в 115 долларов.

Напомним, что сам Xiaomi 13 Ultra характеризуется 6,73-дюймовым OLED-дисплеем с кадровой частотой от 1 до 120 Гц, разрешением 3200:1440 пикселей и рекордной пиковой яркостью 2600 нит, флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый сенсор IMX989), 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (телефото) и 50 Мп (перископ), селфи-камерой на 32 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 50 Вт соответственно, защитой от воды в соответствии со степенью IP68 и предустановленной Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14.