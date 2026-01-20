Zephyr показала фото очень компактной RTX 4070 Ti SUPER

Zephyr, китайский производитель кастомных видеокарт NVIDIA и AMD, поделился подробностями разработки своей модели «Sakura Snow X» на базе GeForce RTX 4070 Ti SUPER с 16 ГБ видеопамяти. Единственное изображение будущей видеокарты компактного SFF-формата демонстрирует уже знакомый кожух — в прошлом году местные СМИ публиковали новости о схожей по дизайну модели «Sakura Snow X», только на базе GeForce RTX 4070 с 12 ГБ памяти. Партнёр NVIDIA уже близок к завершению нового Mini-ITX проекта и отмечает, что видеокарта практически готова, поскольку успешно прошла их собственный тест в камере с постоянной температурой 35 °C.

На текущем этапе разработки «Sakura Snow X» энергопотребление видеокарты находится на уровне лимита NVIDIA в 285 Вт, при этом производительность соответствует стандартному эталонному дизайну. Компактная система охлаждения Zephyr использует один вентилятор и компактный радиаторный модуль из алюминия и меди. Инженеры протестировали 2 режима скорости вращения вентилятора (3000 и 3800 об/мин), а также 3 варианта материалов рёбер радиатора. В обычных открытых условиях наилучшие результаты показал полностью медный модуль, хотя он заметно увеличивает себестоимость. Алюминиевый радиатор с графеновым покрытием продемонстрировал почти такие же показатели, как и обычный алюминиевый вариант, при этом чёрное покрытие на версии с графеном визуально создаёт ощущение более премиального продукта. Но финальная конфигурация видеокарты ещё под вопросом.