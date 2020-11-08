ЖК-монитор Dell UP3221Q 4K для творцов с мини-светодиодной подсветкой на 2000 светодиодов

Dell анонсировала 31,5-дюймовый монитор UltraSharp PremierColor 4K: первый в мире профессиональный монитор с зонами затемнения с прямой подсветкой при помощи 2000 мини-светодиодов позволяет создавать контент в HDR формате.

Dell UP3221Q оснащен IPS матрицей с стандартом VESA Display HDR 1000 который имеет 1000 нит пиковой яркости. Он может воспроизводить более глубокие черные и яркие белые цвета. Монитор имеет очень широкую цветовую гамму, показатель достигает почти 100% охвата цветового пространства DCI-P3: 99,8% DCI-P31, 93% Adobe RGB и 83% BT. 2020. Подобный уровень охвата цветового пространства DCI-P3 почти на 25% больше, чем обычный стандарт sRGB.
Dell UP3221Q уже доступен для покупки в интернет магазинах за 5000 долларов.

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