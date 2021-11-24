Женщина по ошибке проглотила AirPod, и он продолжал работать у нее в животе

Технологический гигант Apple стал объектом множества удивительных подвигов, совершенных его продуктами. Эти достижения отражают надежность и скрытые возможности различных продуктов Apple. Список становится довольно обширным, включая iPhone, iPad, Mac и даже AirPods.

В TikTok есть видео о женщине из Бостона, которая рассказала о своем опыте использования AirPods от Apple. Сообщается, что женщина с именем пользователя @iamcarliiib случайно проглотила один из своих наушников AirPods вместо своей таблетки. Женщина сказала, что хотела принять обезболивающее ибрупрофен, который был в ее правой руке, а в левой находился AirPods. Очевидно, в агонии от боли она необъяснимым образом проглотила AirPod и сразу поняла ошибку. Женщина сказала, что предприняла несколько попыток, чтобы вывести его из организма, но этого не произошло, пока она, в конце концов, пока устройство не вышло естественным путем. Рентген подтвердил, что органы не пострадали.
Комментарии и отзывы AirPod
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