Живая фотография молодёжного смартфона Xiaomi Mi 10 Youth

Сегодня в сети кроме перечня характеристик и рендеров смартфона Xiaomi Mi 10 Youth, также была опубликована живая фотография новинки и ей коробки с главой компании Леем Цзунем. Название аппарата, как и дизайн коробки, показывают, что смартфон направлен на молодую категорию людей. Xiaomi Mi 10 Youth получит восьмиядерный процессор Snapdragon 765G, версии с 6/64 ГБ, 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти, 6,57-дюймовый AMOLED- дисплей с разрешением 2400:1800 пикселей, квадрокамерой с главным модулем разрешением 48 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, модуль NFC и ИК-излучатель, батарею емкостью 4060 мАч и предустановленную ОС Android 10 с фирменным интерфейсом MIUI 12.