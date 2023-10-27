Живые фото и комплект поставки Xiaomi 14

Профильный ресурс Mydrivers поделился фотографиями представленного вчера смартфона Xiaomi 14, его упаковки и комплекта поставки. Последний, кстати, включает не только адаптер питания мощностью 90 Вт, но и серый защитный чехол. В Китае за базовую версию Xiaomi 14 с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти попросят 545 долларов.

Напомним, что новинка оснащается 6,36-дюймовым дисплеем OLED C8 с разрешением 2670:1200 пикселей, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, пиковой яркостью 3000 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, флагманским 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,3 ГГц, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony LYTIA T900 формата 1/1,31", объектив Leica Summilux с диафрагмой F/1,6 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (3,2-кратный оптический зум и OIS), селфи-камерой на 32 Мп, батареей ёмкостью 4610 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.