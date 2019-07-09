Живые фото подтверждают прямоугольную камеру в Huawei Mate 30

В сети появились фотографии чехла для Huawei Mate 30, которые демонстрируют прямоугольный блок основной камеры. Ранее смартфону прочили и круглую, и квадратную камеру. По предварительным данным, смартфон получит фирменную платформу Huawei Kirin 990, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ энергонезависимой флэш-памяти, основную камеру с четырьмя модулями, а также поддержку быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Ориентировочная цена смартфона составит от 581 до 726 долларов. Выход Huawei Mate 30 ожидается в октябре этого года.