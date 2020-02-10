Живые фотографии Samsung Galaxy Buds + в преддверии официального показа

Обновленные беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds + должны выйти уже на следующей недели. В сети появились живые фотографии новинки.

Galaxy Buds + получили аккумулятор емкостью более 85 мАч, что означает, что они должны проработать до 11 часов в режиме воспроизведения или до 7,5 часов в режиме разговора. Корпус может подарить еще 22 часа в режиме воспроизведения и 15 часов в режиме разговора. Наушники имеют три микрофона, USB Type-C и совместимы с устройствами iOS и Android. Galaxy Buds + должны представить 11 февраля, ожидаемая стоимость $ 170.