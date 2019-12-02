До презентации смартфон Huawei Nova 6 5G, в просторах интернета появились живые фотографии смартфона Huawei Nova 6 5G.

Судя по фотографиям, смартфона Huawei Nova 6 5G будет сильно похож на Huawei Honor V30.

Смартфон оснастят двойной селфи камерой.

Сканер отпечатка пальцев разместят на боковой стороне смартфона.

На задней стороне разместили основную камеру с четырьмя модулями с LED вспышкой.

Huawei Nova 6 получит IPS дисплей и новый процессор Kirin 990 со встроенным модемом 5G. Смартфон будет выпускаться сразу на операционной системе Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10.