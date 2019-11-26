Живые изображения Honor V30

Всего за несколько часов до официальной презентации Honor V30 в сети появились живые фотографии смартфона.

Просочившиеся изображения совпадают с ранними слухами о V30. Смартфон имеет экран с двойной селфи-камерой, соотношение экрана к телу 91,46% и тройную настройку камер на задней панели с основным 40 МП датчиком. С правой стороны телефона также есть регулятор громкости, а под ним - сканер отпечатков пальцев.

Сердцем является Kirin 990 SoC, а питать устройство будет батарея на 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 40 Вт.