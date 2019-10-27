Живые изображения Redmi Note 8T с поддержкой NFC

В сети появились живые фотографии, пока еще неофициального смартфона, Redmi Note 8T.

Изображения демонстрируют транспортировочную пленку с основными характеристиками. Это 6,3-дюймовый дисплей, Gorilla Glass 5, Snapdragon 665 и батарея емкостью 4000 мАч. Также есть четыре камеры на задней панели с основным 48 МП датчиком и поддержка NFC.

Есть еще одно изображение, на котором показано содержимое розничной упаковки, включая прозрачный чехол, зарядное устройство 18 Вт с вилкой ЕС и кабель USB. Пока неясно когда компания представит Redmi Note 8T, но тот факт, что мы смотрим на розничную коробку, означает «очень скоро».