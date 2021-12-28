Живые изображения Samsung Galaxy S22 Ultra

На прошлой неделе в сети появилось официальное промо-изображение Samsung Galaxy S22 Ultra , подтверждающее дизайн задней панели и бордовую цветовую схему. Благодаря некоторым свежим утечкам мы можем увидеть другой цветовой вариант грядущего устройства.

Устройство на фотографиях представляет собой фиктивную модель Galaxy S22 Ultra. Тем не менее, это дает нам хорошее представление о том, как смартфон будет выглядеть в руках.

Устройство имеет минималистичный матово-черный внешний вид ультра-премиум-класса без стекла на задней панели. Он имеет умеренную толщину с квадратными краями и квадратный вид, как у Galaxy Note 20 Ultra. В телефоне есть большой дисплей Super AMOLED Infinity-O с тонкими рамками, стилус S Pen и порт USB Type-C.

В S22 Ultra полностью отказались от дизайна островка камеры по сравнению с его предшественником, и вместо этого он предпочел более чистый и минималистичный дизайн с линзами камеры, выступающими прямо из задней панели.

По слухам, грядущий Samsung Galaxy S22 Ultra будет выпущен в феврале 2022 года в четырех цветовых вариантах : черном, бордовом, темно-зеленом и белом.