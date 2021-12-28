Живые изображения Samsung Galaxy S22 Ultra

Устройство на фотографиях представляет собой фиктивную модель Galaxy S22 Ultra. Тем не менее, это дает нам хорошее представление о том, как смартфон будет выглядеть в руках.
Устройство имеет минималистичный матово-черный внешний вид ультра-премиум-класса без стекла на задней панели. Он имеет умеренную толщину с квадратными краями и квадратный вид, как у Galaxy Note 20 Ultra. В телефоне есть большой дисплей Super AMOLED Infinity-O с тонкими рамками, стилус S Pen и порт USB Type-C.
В S22 Ultra полностью отказались от дизайна островка камеры по сравнению с его предшественником, и вместо этого он предпочел более чистый и минималистичный дизайн с линзами камеры, выступающими прямо из задней панели.
По слухам, грядущий Samsung Galaxy S22 Ultra будет выпущен в феврале 2022 года в четырех цветовых вариантах : черном, бордовом, темно-зеленом и белом.