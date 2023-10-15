Золотистый OPPO Find N3 показали на фото

Авторитетный информатор @evleaks поделился фотографиями складного смартфона OPPO Find N3, который, как предполагается, станет клоном OnePlus Open. Оба смартфона представят 19 октября. Снимки интересны тем, что аппарат демонстрируется в золотистой расцветке, которая будет только у смартфона Oppo. OnePlus Open выйдет только в черном и зеленом цветовых вариантах.

Вчера другой инсайдер, Digital Chat Station, сообщил, что OnePlus Open оснастят тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп (новый сенсор Sony LYT808 с крупными пикселями) и 64 Мп (перископный модуль на датчике OmniVision OV64B с 3-кратным оптическим зумом), гибким экраном с разрешением 2К, кадровой частотой 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 1440 Гц и яркостью 2800 кд/кв.м, поддержку 100-Вт проводной зарядки, корпусом толщиной в сложенном состоянии 11,7 мм и в разложенным 5,8 мм, массой 246 граммов и предустановленной оболочкой OxygenOS 13.

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