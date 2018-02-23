Zowie ждет вас в Москве

Компания Zowie планирует в Москве открыть демо-зону, на которой вы сможете посмотреть и потрогать периферию компании, оценить качество и удобство этих решений. Все устройства компании создаются при участии профессиональных игроков - это позволяет создавать наиболее качественные решения, которые потом покупают обычные игроки и достигают высоких результатов. Собственно, теперь у вас будет возможность, если вы живете в столице, посмотреть на крутые девайсы и попробовать их в руке. Для многих это будет ключевой фактор - выбирать устройства в интернете это одно, а вот опробовать его в реальном мире - совсем другое. Настоятельно советую сходить и попробовать, там даже разыгрывать атрибутику компании будут и поиграть с про-игроком дадут. Отличное времяпровождение для настоящего геймера.