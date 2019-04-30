be quiet! Dark Rock Slim для вашего компактного корпуса

Компания be quiet! официально представила новый кулер Dark Rock Slim, который создавали специально для небольших корпусов. Главная особенность данного решения именно в компактности — вы получаете возможность собрать производительный ПК, который при своих небольших размерах не будет уступать более громоздким решениям. Для охлаждения процессора можно смело использовать Dark Rock Slim, ведь он отлично справляется с поставленными задачами и может порадовать не только эффективным охлаждением, но и достаточно тихой работой вентилятора. Так что если вы давно мечтали о компактном решении и не хотите тратить средства на слишком уж дорогие системы охлаждения, то смело обратите внимание на данную модель. Она того точно стоит.