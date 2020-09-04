be quiet! Shadow Rock 3 White в белом цвете

Официально представлена воздушная башня be quiet! Shadow Rock 3 White, которая построена в корпусе белого цвета. Это достаточно уникальное решение, ведь на самом деле на рынке не так уж много различных систем охлаждения, которые могут справиться с поставленной задачей и при этом выглядят настолько привлекательно. Производитель использует большой алюминиевый радиатор и большой вентилятор, чтобы прогонять воздух и охлаждать процессор. Отличное решение для тех пользователей, которые очень хотят именно белый вариант охлаждения. К сожалению, на рынке конкурентов у be quiet! Shadow Rock 3 White практически нет, но производитель сделал все достаточно хорошо, чтобы вы наслаждались охлаждением и не думали о каких-либо проблемах.

Комментарии и отзывы be quiet! Shadow Rock 3 White
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