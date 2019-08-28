be quiet! Shadow Wings 2 выглядит очень достойно

Официально анонсирован новый вентилятор для компьютерного корпуса под названием be quiet! Shadow Wings 2, который выполнен в белом цвете. Это довольно радостная новость для тех, кто давно хотел себе корпус в белом цвете, но не мог подобрать достаточно хорошие комплектующие в данной цветовой палитре. У этого вентилятора все очень даже хорошо как с шумом, так и с воздушным потоком. В серию be quiet! Shadow Wings 2 вошли две модели — одна с диаметром 120 миллиметров, вторая с диаметром 140 миллиметров. Вам остается только выбрать, какой диаметр больше подходит и помещается внутри корпуса, после чего посчитать нужное количество элементов и заказать новинку. Это действительно одни из лучших вентиляторов на рынке компьютерной периферии.