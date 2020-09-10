Компания be quiet! анонсировала водяное охлаждение Pure Loop CPU AIO.

Серия Pure Loop CPU AIO будет включать модели с размером радиатора от 120 мм до 360 мм. be quiet! решила отказаться от насоса Alphacool.

В комплект с водяным охлаждением поставляется 100 мл баллон с охлаждающей жидкостью. Вентиляторы Pure Wings 2 PWM обеспечивают тихую работу даже при максимальных оборотах.

Радиатор имеет толщину 27 мм. Блок ЦП окружен светодиодной подсветкой. Конструкция насоса имеет двойную развязку. Основание блока ЦП изготовлено из никелированной меди.

Серия AIO Pure Loop от be quiet! будет доступна в первой половине октября.