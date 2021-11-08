be quiet! анонсирует первые вентиляторы Light Wings с подсветкой ARGB

be quiet!, немецкий производитель компонентов премиум-класса для ПК, запускает новую серию Light Wings: первые вентиляторы be quiet! с подсветкой ARGB. Помимо характерных световых свойств, разработка была направлена ​​на производительность, низкий уровень шума при работе, а также на типичные для производителя стандарты качества. Вентиляторы Light Wings оснащены разъемом PWM и имеют одно светодиодное кольцо на входе вентилятора и еще одно узкое светодиодное кольцо на выходе. Доступны размеры 120 и 140 мм.

Световые кольца Light Wing оснащены до 20 индивидуально адресуемыми светодиодами с диффузором для распространения света в обоих направлениях. Это приводит к удивительно равномерному освещению и впечатляющим световым эффектам. Тройные пакеты Light Wing дополнительно содержат концентратор ARGB, позволяющий синхронизировать в общей сложности до шести компонентов ARGB. Вентиляторы также могут быть подключены к материнским платам с разъемами ARGB на 5 В и управляться программным обеспечением материнской платы. Вентиляторы Light Wings позволяют подключать сигнальные кабели последовательно, чтобы сделать внутреннее пространство корпуса более чистым.

Вентиляторы Light Wings доступны в двух различных версиях. Модель PWM, оснащенная семью лопастями вентилятора и скоростью вращения до 1,700 об/мин (120 мм) или 1,500 об/мин (140 мм), идеально подходит в качестве корпусного вентилятора благодаря низкому уровню шума при работе. Высокоскоростная модель PWM с девятью лопастями вентилятора и скоростью вращения до 2.500 об/мин (120 мм) или 2200 об/мин (140 мм) оптимизирована для использования на радиаторах или радиаторах. Толстая рама и адаптированное рабочее колесо приводят к более коротким лопастям вентилятора с оптимизированными углами для баланса между объемом и производительностью для обеих моделей. Высококачественный прочный нарезной подшипник гарантирует длительную и безотказную работу с долгим сроком службы до 60 000 часов работы. Все вентиляторы Light Wings имеют разъем PWM, который может интеллектуально управлять скоростью вращения напрямую через материнскую плату.