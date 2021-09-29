be quiet! подготовила свои кулеры к эре Intel LGA 1700

Немецкий производитель компонентов премиум-класса для ПК be quiet! подготовила свои кулеры к эре Intel LGA 1700. Компания гарантирует, что его кулеры будут иметь полную совместимость с новейшим сокетом. be quiet! обеспечит покупателей бесплатным комплектом креплений для грядущего сокета Intel LGA 1700. А в течение 2022 года все совместимые кулеры по умолчанию будут иметь новую систему креплений сразу из коробки.

Благодаря новому комплекту креплений почти все актуальные кулеры с СВО be quiet! будут совместимы с Intel LGA 1700 без каких-либо ограничений. Новый комплект креплений совместим со следующими системами охлаждения be quiet!:
  • Dark Rock Pro 4
  • Dark Rock 4
  • Dark Rock Slim
  • Dark Rock TF 2
  • Shadow Rock 3
  • Shadow Rock Slim 2
  • Shadow Rock LP
  • Pure Rock 2
  • Pure Rock
  • Вся серия Silent Loop 2
  • Вся серия Pure Loop
Комментарии и отзывы be quiet!
Corsair представила систему охлаждения для процессора iCUE H...
Corsair представила систему охлаждения для процессора iCUE HКомпания Corsair представила систему охлаждения для процессора iCUE H170i Elite Capellix. ...
FormulaMod Granzon GPU AIO - система охлаждения для видеокар...
FormulaMod Granzon GPU AIO - система охлаждения для видеокарFormulaMod представила систему охлаждения Granzon GPU AIO разработанную для видеокарт серии RTX 3080/3090...
Представлен водоблок EK-Quantum Vector Red Devil для видеока...
Представлен водоблок EK-Quantum Vector Red Devil для видеокаEK выпускает водоблок для видеокарт серии Red Devil RX 6800, RX 6800 XT и 6900 XT от PowerColor. ...
Iceberg Thermal представила кулеры для процессора серии IceS...
Iceberg Thermal представила кулеры для процессора серии IceSНовый производитель систем охлаждения, бренд Iceberg Thermal представил кулеры для процессора серии IceSL...
EKWB представила насос-резервуар Quantum Kinetic FLT 80...
EKWB представила насос-резервуар Quantum Kinetic FLT 80EK представила комбинированное решение Quantum Kinetic FLT 80 - это насос-резервуар совместимый с насосам...
Для RTX 3080 и GeForce RTX 3090 выпустили стильную СЖО...
Для RTX 3080 и GeForce RTX 3090 выпустили стильную СЖООхлаждение современной видеокарты — крайне важный момент, которым нужно активно заниматься, особенно если...
Представлены кулеры Dynatron Q6 и Q5 для процессоров Intel A...
Представлены кулеры Dynatron Q6 и Q5 для процессоров Intel AКомпания Dynatron представила кулеры с производительностью охлаждения до 125 Вт. Кулеры Dynatron Q6 и Q5 ...
Noctua представила четыре кулера для процессоров Xeon сокета...
Noctua представила четыре кулера для процессоров Xeon сокетаКомпания Noctua представила четыре кулера для процессоров Xeon сокета Intel LGA4189. ...
Лучший кулер для процессора. Deepcool ICE EDGE MINI FS V2.0Лучший кулер для процессора. Deepcool ICE EDGE MINI FS V2.0
Обзор Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX. Тесты водяного охлаждения Intel Core i5-11600K и Intel Core i7-11700KFОбзор Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX. Тесты водяного охлаждения Intel Core i5-11600K и Intel Core i7-11700KF
Обзор ID-Cooling SE-225-XT Black. Односекционное башенное охлаждение с двумя вентиляторамиОбзор ID-Cooling SE-225-XT Black. Односекционное башенное охлаждение с двумя вентиляторами
Обзор ID-Cooling Auraflow X 240 TGA. Тесты Intel Core i5 10600K с разгоном 5000 МГцОбзор ID-Cooling Auraflow X 240 TGA. Тесты Intel Core i5 10600K с разгоном 5000 МГц
Обзор Thermaltake TH120 ARGB Sync (CL-W285-PL12SW-A). Недорогая система охлажденияОбзор Thermaltake TH120 ARGB Sync (CL-W285-PL12SW-A). Недорогая система охлаждения
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor