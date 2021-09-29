be quiet! подготовила свои кулеры к эре Intel LGA 1700

Немецкий производитель компонентов премиум-класса для ПК be quiet! подготовила свои кулеры к эре Intel LGA 1700. Компания гарантирует, что его кулеры будут иметь полную совместимость с новейшим сокетом. be quiet! обеспечит покупателей бесплатным комплектом креплений для грядущего сокета Intel LGA 1700. А в течение 2022 года все совместимые кулеры по умолчанию будут иметь новую систему креплений сразу из коробки.

Dark Rock Pro 4

Dark Rock 4

Dark Rock Slim

Dark Rock TF 2

Shadow Rock 3

Shadow Rock Slim 2

Shadow Rock LP

Pure Rock 2

Pure Rock

Вся серия Silent Loop 2

Вся серия Pure Loop

Благодаря новому комплекту креплений почти все актуальные кулеры с СВО be quiet! будут совместимы с Intel LGA 1700 без каких-либо ограничений. Новый комплект креплений совместим со следующими системами охлаждения be quiet!: