be quiet! представила СВО Silent Loop 2 с инновационной помпой

be quiet! представила универсальную систему водяного охлаждения Silent Loop 2. Производитель выпустит варианты с 120, 240, 280 и 360 мм радиатором.

В основе конструкции СВО лежит высококачественная изолированная помпа. Помпа оснащена ARGB-подсветкой. Трехкамерная конструкция и использование демпфирующих материалов эффективно устраняют большинство вибраций и завихрений в корпусе помпы, минимизируя уровень шума. В комплект поставки входят вентиляторы Silent Wings 3 high-speed (120 мм и 140 мм), они обеспечивают тихую работу при высокой производительности.

Охлаждающая пластина be quiet! Silent Loop 2 имеет большую площадь контакта для надежного и эффективного отвода тепла даже от процессоров с несколькими кристаллами и крупной теплораспределительной крышкой. Silent Loop 2 имеет встроенный в радиатор легкодоступный порт для доливки охлаждающей жидкости. be quiet! Silent Loop 2 подходит для всех сокетов.

Системы водяного охлаждения be quiet! Silent Loop 2 скоро поступят в продажу. Компания также планирует выпустить монтажный комплект для процессоров sTRX4 этим летом.
Комментарии и отзывы be quiet! Silent Loop 2
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