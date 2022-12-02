be quiet! представила башню Pure Rock LP

Сегодня известная на весь мир немецкая компания be quiet! официально представила миру свой новый воздушный кулер с низким профилем Pure Rock LP — это достаточно интересное решение, которое позволяет собрать компьютер в очень компактном корпусе. Дело в том, что высота процессорного кулера в этом случае составляет всего 45 мм, что по современным меркам очень даже низко. Например, более или менее привычные башни поставляются с высотой примерно 150-160 мм, правда, у них вентилятор расположен немного иначе. Но в этом случае пользователь получает возможность собрать свою систему в очень компактном корпусе и за счёт этого получить внушительное преимущество. Например, ему не нужно переживать о перегреве процессора, используя боксовый кулер, который обычно работает на пределе возможностей.

При этом хотелось бы отметить, что хотя Pure Rock LP является довольно компактным решением, на самом деле производитель реализовал всё так, что эффективность более чем достойная. Например, башня способна рассеивать до 100 Вт тепла, что позволяет легко собирать системы без разгона по множителю и не переживать при этом о производительности и перегреве. Безусловно, для каких-то более горячих процессоров новинка не подойдёт, но она для этого и не создавалась. У компании стояла цель создать превосходную башню для сборки компьютера в небольшом корпусе и с этой задачей производитель справился на пять с плюсом. Да, цена в России пока что не сообщается, но мы подождём.