be quiet! представила башню Pure Rock LP

Сегодня известная на весь мир немецкая компания be quiet! официально представила миру свой новый воздушный кулер с низким профилем Pure Rock LP — это достаточно интересное решение, которое позволяет собрать компьютер в очень компактном корпусе. Дело в том, что высота процессорного кулера в этом случае составляет всего 45 мм, что по современным меркам очень даже низко. Например, более или менее привычные башни поставляются с высотой примерно 150-160 мм, правда, у них вентилятор расположен немного иначе. Но в этом случае пользователь получает возможность собрать свою систему в очень компактном корпусе и за счёт этого получить внушительное преимущество. Например, ему не нужно переживать о перегреве процессора, используя боксовый кулер, который обычно работает на пределе возможностей.

При этом хотелось бы отметить, что хотя Pure Rock LP является довольно компактным решением, на самом деле производитель реализовал всё так, что эффективность более чем достойная. Например, башня способна рассеивать до 100 Вт тепла, что позволяет легко собирать системы без разгона по множителю и не переживать при этом о производительности и перегреве. Безусловно, для каких-то более горячих процессоров новинка не подойдёт, но она для этого и не создавалась. У компании стояла цель создать превосходную башню для сборки компьютера в небольшом корпусе и с этой задачей производитель справился на пять с плюсом. Да, цена в России пока что не сообщается, но мы подождём.
Обзор ADATA XPG Vento 120 ARGB. Очень тихий корпусный вентил…
Линейка вентиляторов Vento от игрового бренда XPG включает варианты исполнения с подсветкой и без нее. Об…
Представлена серия СЖО Jonsbo TW7 ARGB…
Компания Jonsbo пополнила ассортимент систем жидкостного охлаждения (СЖО) семейством TW7 ARGB для чипов A…
be quiet! представила башню Pure Rock LP…
Сегодня известная на весь мир немецкая компания be quiet! официально представила миру свой новый воздушны…
Обзор Deepcool AS500 PLUS WH. Эффективный отвод тепла для AM…
Изучаемая сегодня башенная система охлаждения Deepcool AS500 PLUS WH оснащена двумя 140 мм вентиляторами …
Представлен башенный кулер Cougar FORZA 135 Dual Tower…
Cougar представила двухбашенный процессорный кулер FORZA 135 Dual Tower. …
Обзор Thermaltake ToughLiquid 240 ARGB Sync. Система жидкост…
Система жидкостного охлаждения Thermaltake ToughLiquid 240 ARGB Sync относится к классу «все в одном». Он…
Представлены процессорные кулеры Akasa SOHO H6L и Alucia H6L…
Компания Akasa представила низкопрофильные процессорные кулеры SOHO H6L и Alucia H6L. …
Низкопрофильный процессорный кулер Akasa Soho H6L оснащен ше…
Akasa представила низкопрофильный процессорный кулер Soho H6L с адресуемой RGB-подсветкой. …
Обзор DEEPCOOL AK400. Недорогая и эффективная система охлаждения процессораОбзор DEEPCOOL AK400. Недорогая и эффективная система охлаждения процессора
Обзор Thermaltake ToughLiquid 240 ARGB Sync. Система жидкостного охлаждения для новых AMD и IntelОбзор Thermaltake ToughLiquid 240 ARGB Sync. Система жидкостного охлаждения для новых AMD и Intel
Обзор Deepcool LS520. Тихая и эффективная система жидкостного охлажденияОбзор Deepcool LS520. Тихая и эффективная система жидкостного охлаждения
Обзор ADATA XPG Vento 120 ARGB. Очень тихий корпусный вентиляторОбзор ADATA XPG Vento 120 ARGB. Очень тихий корпусный вентилятор
Обзор Deepcool AK500. Башенное охлаждение для AMD Ryzen 7000 и новых IntelОбзор Deepcool AK500. Башенное охлаждение для AMD Ryzen 7000 и новых Intel
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor