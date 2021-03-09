be quiet! представила кулер для процессора Pure Rock Slim 2 и SSD радиаторы MC1 и MC1 Pro M.2

Компания be quiet! представила два новых продукта для компьютерных систем. Кулер Pure Rock Slim 2 и SSD радиаторы MC1 и MC1 Pro M.2. Компактный кулер Pure Slim Rock 2 будет доступен для приобретения в скором времени, радиаторы для SSD поступят в продажу немного позже.

Pure Rock Slim 2 обеспечивает рассеивание тепла до 120 Вт TDP. Он оснащен 92-мм вентилятором Pure Wings 2 PWM и тремя 6-мм тепловыми трубками. Кулер работает тихо даже при максимальной нагрузке, уровень шума не превышает 25,4 дБ(A). Верхняя крышка выполнена из полированного алюминия, а алюминиевые колпачки придают кулеру элегантный внешний вид.

SSD радиаторы MC1 и MC1 Pro M.2 призваны снизить температуру твердотельных накопителей для достижения максимальной производительности. Радиаторы совместимы с SSD-накопителями форм-фактора 2280. MC1 Pro имеет встроенную тепловую трубку для еще более эффективного отвода тепла. На радиаторы MC1 и MC1 Pro M.2 предоставляется трехлетняя гарантия be quiet!