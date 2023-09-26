be quiet! представила передовую СЖО Pure Loop 2

Вероятно, все современные пользователи, которые интересуются компьютерными комплектующими слышали про компанию be quiet! — это немецкий производитель компьютерных компонентов премиального уровня, который делает, пожалуй, лучшие продукты в мире. И теперь компания официально сообщила про расширение своего ассортимента готовых систем жидкостного охлаждения, представив миру модель be quiet! Pure Loop 2. Данная СЖО заменит оригинальную модель, которая в своё время собрала просто вагон и маленькую тележку наград, предоставляя даже больший перечень преимуществ и особенностей. Например, теперь пользователь может задействовать систему ШИМ-регулирования скорости работы помпы, что положительно сказывается на эффективности работы системы.

Также появилась ARGB-подсветка охлаждающего блока, передовые вентиляторы Pure Wings 3 PWM high-speed и многое другое. Стоит отметить, что данные вентиляторы не только создают мощный поток воздуха, но и позволяют системе работать работать бесшумно — в закрытом корпусе вы не услышите гула вентиляторов даже в том случае, если нагрузите процессор до отказа. При этом потенциальный покупатель имеет весьма широкий выбор — система жидкостного охлаждения будет доступна в четырёх версиях — с радиатором на 120 мм, 240 мм, 280 ии и 360 мм. Да и ждать новинку осталось не так уж долго — продажи в Европе стартуют уже 10 октября текущего года, но цены пока что не сообщаются. Впрочем, такая СЖО своих денег точно стоит.
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