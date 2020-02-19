be quiet! представила третью версию Shadow Rock

2020-02-19, Автор - Ramil; Продукт - Shadow Rock 3; [77]
be quiet! представила кулер с модернизированным радиатором и новой компоновкой тепловых трубок.

Обновленный кулер имеет номинальную мощность охлаждения 190 Вт TDP. Вентилятор размером 120 мм предлагает 80000 часов и вращается со скоростью до 1600 Об/мин. Кулер дает возможность установки второго вентилятора. Пять 6 мм медных тепловых трубки отходят от основания. Радиатор оснащен 30 ребрами. Высота кулера составляет 163 мм.

Радиатор смещен к задней части корпуса для максимальной совместимости с высокими модулями памяти. Кулер совместим с настольными разъемами Intel и AMD. Shadow Rock 3 появится в продаже 3 марта.

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