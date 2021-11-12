be quiet! представила вентиляторы серии Light Wings с подсветкой ARGB

Компания be quiet! представила новые вентиляторы серии Light Wings получившие ARGB-подсветку и улучшения направленные на производительность, качество изготовления и низкий уровень шума при работе.

Доступные размеры включают вентиляторы 120 и 140 мм. Световое кольцо имеет 20 встроенных адресуемых светодиода. Максимальная скорость вращения вентиляторов be quiet! Light Wings ARGB с 7 лопастями составляет 1700 Об/мин для моделей 120 мм и до 1500 Об/мин для 140 мм. Также представлена более производительная версия с 9 лопастями, их скорость вращения достигает 2500 Об/мин (120 мм) и 2200 Об/мин (140 мм).

Все модели be quiet! Light Wings ARGB оснащены разъемом PWM, который позволяет регулировать скорость вращения вентиляторов через материнскую плату.

Подшипник гарантирует срок службы до 60 тысяч часов. Новый корпус и конструкция рамы разработаны для обеспечения низкого уровня шума при работе, при сохранении максимальной производительности.

Поступят вентиляторы новой серии Light Wings ARGB в продажу с 23 ноября в единичном экземпляре, а также комплектом из трех вентиляторов.
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