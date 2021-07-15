be quiet! представляет новый кулер Shadow Rock Slim 2

be quiet! анонсирует кулер Shadow Rock Slim 2 для процессора.

Модель Shadow Rock Slim 2 - это усовершенствованная версия своего предшественника Shadow Rock Slim с оптимизированными креплениями для удобной установки кулера на все актуальные платформы Intel и AMD.

Благодаря своим размерам, кулер идеально подходит для использования в компактных системах. Башенный кулер обеспечивает охлаждение до 160 Ватт TDP. Для Shadow Rock Slim 2 be quiet! предлагает трехлетнюю гарантию от производителя.

Shadow Rock Slim 2 оснащен четырьмя 6 мм медными тепловыми трубками, которые непосредственно контактируют с процессором. На радиатор установлен 135 мм вентилятор ШИМ (PWM). Он работает тихо, при максимальных оборотах уровень шума достигает 23,7 дБ(А).

Шлифованная алюминиевая верхняя крышка и алюминиевые колпачки тепловых трубок добавляют элегантности этому кулеру премиум-класса. Кулер обеспечивает свободный доступ к модулям оперативной памяти. Shadow Rock Slim 2 поддерживает установку дополнительного вентилятора (дополнительные клипсы для крепления вентилятора входят в комплект поставки).

Shadow Rock Slim 2 поступит в продажу в Европе с 27 июля 2021 года.
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