be quiet! выпускает новый кулер Dark Rock 4

Dark Rock 4 станет преемником Dark Rock 3 и сохранит большую часть своей тишины и производительности, а отличительные особенности функций в основном можно найти в упрощенной сборке благодаря лучшей установке. По сравнению с версией Pro эта модель меньше с одним радиатором и шестью тепловыми трубками, а также с одним вентилятором. Dark Rock 4 полностью покрыт черным покрытием.
SilentWings 135mm PWM-вентиляторы: оптимизированные для воздушного потока
Шесть продвинутых высокопроизводительных медных тепловых труб максимизируют теплопроводность
Специальные волнообразные охлаждающие ребра для бесшумного воздушного потока
Маленькие точки на поверхности ребра образуют большую зону охлаждения
Специальное черное покрытие с керамическими частицами для идеальной передачи тепла
Матовая алюминиевая верхняя крышка с отделкой из высококачественной алмазной огранки
Удобный верхний монтаж (включая отвертку)
200 Вт TDP
Поддержка дополнительного 120-миллиметрового вентилятора
Прогнозируемый выпуск: Q2 2018
SilentWings 135mm PWM-вентиляторы: оптимизированные для воздушного потока
Шесть продвинутых высокопроизводительных медных тепловых труб максимизируют теплопроводность
Специальные волнообразные охлаждающие ребра для бесшумного воздушного потока
Маленькие точки на поверхности ребра образуют большую зону охлаждения
Специальное черное покрытие с керамическими частицами для идеальной передачи тепла
Матовая алюминиевая верхняя крышка с отделкой из высококачественной алмазной огранки
Удобный верхний монтаж (включая отвертку)
200 Вт TDP
Поддержка дополнительного 120-миллиметрового вентилятора
Прогнозируемый выпуск: Q2 2018