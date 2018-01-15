be quiet! выпускает новый кулер Dark Rock 4

Dark Rock 4 станет преемником Dark Rock 3 и сохранит большую часть своей тишины и производительности, а отличительные особенности функций в основном можно найти в упрощенной сборке благодаря лучшей установке. По сравнению с версией Pro эта модель меньше с одним радиатором и шестью тепловыми трубками, а также с одним вентилятором. Dark Rock 4 полностью покрыт черным покрытием.SilentWings 135mm PWM-вентиляторы: оптимизированные для воздушного потокаШесть продвинутых высокопроизводительных медных тепловых труб максимизируют теплопроводностьСпециальные волнообразные охлаждающие ребра для бесшумного воздушного потокаМаленькие точки на поверхности ребра образуют большую зону охлажденияСпециальное черное покрытие с керамическими частицами для идеальной передачи теплаМатовая алюминиевая верхняя крышка с отделкой из высококачественной алмазной огранкиУдобный верхний монтаж (включая отвертку)200 Вт TDPПоддержка дополнительного 120-миллиметрового вентилятораПрогнозируемый выпуск: Q2 2018