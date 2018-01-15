be quiet! выпускает новый кулер Dark Rock Pro 4

Dark Rock Pro 4 является преемником Dark Rock Pro 3 и сохраняет большую часть своих характеристик молчания и производительности.
Внутренние SilentWings 135-миллиметровые вентиляторы PWM: лопасти с оптимизированным потоком воздуха, шестилопастные вентиляторы и FDB
Семь современных высокопроизводительных медных тепловых труб максимизируют теплопроводность
Специальные волнообразные охлаждающие ребра для бесшумного воздушного потока
Маленькие точки на поверхности ребра образуют большую зону охлаждения
У радиатора улучшена совместимость с оперативной памятью
Специальное черное покрытие с керамическими частицами для идеальной передачи тепла
Матовая алюминиевая верхняя крышка с отделкой из высококачественной алмазной огранки
Удобный верхний монтаж (включая отвертку)
250 Вт TDP
Поддержка дополнительного 120-миллиметрового вентилятора
Прогнозируемый выпуск: Q2 2018
Новые функции дали уверенность! возможность снизить скорость вращения вентилятора и, следовательно, снизить уровень шума без потери производительности. Dark Rock Pro 4 более бесшумный, чем его предшественник, одновременно выступая на том же высоком уровне.
Внутренние SilentWings 135-миллиметровые вентиляторы PWM: лопасти с оптимизированным потоком воздуха, шестилопастные вентиляторы и FDB
Семь современных высокопроизводительных медных тепловых труб максимизируют теплопроводность
Специальные волнообразные охлаждающие ребра для бесшумного воздушного потока
Маленькие точки на поверхности ребра образуют большую зону охлаждения
У радиатора улучшена совместимость с оперативной памятью
Специальное черное покрытие с керамическими частицами для идеальной передачи тепла
Матовая алюминиевая верхняя крышка с отделкой из высококачественной алмазной огранки
Удобный верхний монтаж (включая отвертку)
250 Вт TDP
Поддержка дополнительного 120-миллиметрового вентилятора
Прогнозируемый выпуск: Q2 2018
Новые функции дали уверенность! возможность снизить скорость вращения вентилятора и, следовательно, снизить уровень шума без потери производительности. Dark Rock Pro 4 более бесшумный, чем его предшественник, одновременно выступая на том же высоком уровне.