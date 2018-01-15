be quiet! выпускает новый кулер Dark Rock Pro 4

Dark Rock Pro 4 является преемником Dark Rock Pro 3 и сохраняет большую часть своих характеристик молчания и производительности.Внутренние SilentWings 135-миллиметровые вентиляторы PWM: лопасти с оптимизированным потоком воздуха, шестилопастные вентиляторы и FDBСемь современных высокопроизводительных медных тепловых труб максимизируют теплопроводностьСпециальные волнообразные охлаждающие ребра для бесшумного воздушного потокаМаленькие точки на поверхности ребра образуют большую зону охлажденияУ радиатора улучшена совместимость с оперативной памятьюСпециальное черное покрытие с керамическими частицами для идеальной передачи теплаМатовая алюминиевая верхняя крышка с отделкой из высококачественной алмазной огранкиУдобный верхний монтаж (включая отвертку)250 Вт TDPПоддержка дополнительного 120-миллиметрового вентилятораПрогнозируемый выпуск: Q2 2018Новые функции дали уверенность! возможность снизить скорость вращения вентилятора и, следовательно, снизить уровень шума без потери производительности. Dark Rock Pro 4 более бесшумный, чем его предшественник, одновременно выступая на том же высоком уровне.